Немецкая полиция задержала не менее 300 человек во время новых демонстраций в Хемнице
Большинство из них пытались внедриться в группу сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в сообщении правоохранительных органов. По уточненным данным, в демонстрациях правых и их противников участвовали 9,5 тыс. Протесты в Хемнице на востоке ФРГ не стихают неделю. Они связаны с убийством мигрантами местного жителя.
Комментарии3
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sasass 02 сентября 2018 | 08:39
Фрицы дружный народ - фашизм показал это...
polsan 02 сентября 2018 | 09:02
sasass: Вы вообще плохо понимаете, похоже, когда читаете и еще меньше когда пишете! )))
motobrother 02 сентября 2018 | 08:47
Немцы долго терпели.