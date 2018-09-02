Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский выступил на Венецианском кинофестивале в поддержку Олега Сенцова
Обладатель премий «Ника» и «Триумф» пришел на пресс-конференцию по случаю премьеры своего фильма «Акварелла» в футболке с цифрами «111». Косаковский напомнил, что столько дней держит голодовку украинский режиссер. Документалист подчеркнул, что это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги. Олег Сенцов требует от российских властей освободить граждан Украины, которые находятся в российских колониях и СИЗО по политическим мотивам. Для себя он освобождения не добивается.
Комментарии7
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sasass 02 сентября 2018 | 08:42
Три кола он кому -то обещает...
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 08:43
Хлещут нашего Несменяемего по щекам и бокам все кому не лень! И по делом!
timwlad90 02 сентября 2018 | 08:47
Олег Сенцов требует от российских властей освободить граждан Украины, которые находятся в российских колониях и СИЗО по политическим мотивам. Для себя он освобождения не добивается.
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Ну реально сумасшедшие психопаты шизофреники этот Сенцов и эти дебилы на фестивале ,так как по определению евреев все кто в тюрьмах и лагерях живут при коммунизме которого они добивались для себя и других со своими соратниками.Ну кто по доброй воле от жирных халяв коммунизма добровольно отказывается?! Только дебилы .Такую установку дали евреи в Израиле и в России,что коммунизм по политическому указу на земле ,это еврейские тюрьмы и еврейский ГУЛАГ.
И потому и надобно всех евреев доставить в тот коммунизм который они другим определяют.Всех евреев в тюрьмы и в ГУЛАГ где политическим указом коммунизм для евреев выстроят.
stoik33 02 сентября 2018 | 08:50
Венецианский кинофестиваль не последнее место, где об этом нужно говорить. Российские режиссер говорит о сегодняшней России. Какая она сегодня.
skull__ 02 сентября 2018 | 09:00
Будет смешно, когда эти удаки будут ходить с надписью " 1 год" и рассказывать, что " олежик вот вот умрёт"...
protoukrop 02 сентября 2018 | 09:01
Скорее любой кинорежиссер умрет от старости, чем наш хитрый хохол от голода.
unprejudiced 02 сентября 2018 | 09:16
Смотрел на ютуб канале медиаэксперта Анатолия Шария суть якобы фильма что снял террорист Сенцов... Это товарищи просто ужас,студенты первокурсники лучше сняли бы.Режиссуры ноль, плохие дубли не переснимались. Короче подделка чистой воды.