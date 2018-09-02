Соединенные Штаты решили не выделять Пакистану 300 млн. долларов помощи
Эти деньги пойдут на другие цели, сказал Reuters официальный представитель американского Министерства обороны Коун Фолкнер. Изначально средства должны были направить Пакистану как помощь в проведении контртеррористических операций. Они были заморожены после обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии. Белый дом намерен заморозить перечисление почти миллиарда долларов до тех пор, пока не увидит со стороны Исламабада доказательств приверженности борьбе с боевиками.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kotvinder2 02 сентября 2018 | 09:01
Пакистаном прочно владеет Китай, он профинансирует если надо.