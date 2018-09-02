Дональд Трамп и генпрокурор США Джеф Сешнс поддерживали предложение о встрече с Владимиром Путиным в 2016 году

Так, по данным Reuters, утверждают в документе для суда юристы Джорджа Пападопулоса, бывшего советника штаба главы Белого дома. Это напрямую противоречит показаниям Сешнса, которые тот дал в Конгрессе в прошлом ноябре. Тогда генпрокурор настаивал, что он «выразил несогласие» с предложением Попадопулоса о возможной встрече Трампа с Путиным. По словам самого президента, он почти не запомнил, о чем шла речь во время этого совещания в предвыборном штабе. Джордж Пападопулос в октябре прошлого года признал себя виновным в лжесвидетельствовании ФБР по поводу своих связей с Россией. Он начал сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы.