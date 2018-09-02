Дональд Трамп и генпрокурор США Джеф Сешнс поддерживали предложение о встрече с Владимиром Путиным в 2016 году
Так, по данным Reuters, утверждают в документе для суда юристы Джорджа Пападопулоса, бывшего советника штаба главы Белого дома. Это напрямую противоречит показаниям Сешнса, которые тот дал в Конгрессе в прошлом ноябре. Тогда генпрокурор настаивал, что он «выразил несогласие» с предложением Попадопулоса о возможной встрече Трампа с Путиным. По словам самого президента, он почти не запомнил, о чем шла речь во время этого совещания в предвыборном штабе. Джордж Пападопулос в октябре прошлого года признал себя виновным в лжесвидетельствовании ФБР по поводу своих связей с Россией. Он начал сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы.
Комментарии5
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sensei54 02 сентября 2018 | 08:45
Что за идиотская страна! Некому поставить на место этого Мюллера.
Кстати, не мешало бы выяснить, не родственник ли он Генриха, того самого...
vezdehod 02 сентября 2018 | 09:10
sensei54:
Что за идиотская страна! Некому поставить на место этого Мюллера.
Кстати, не мешало бы выяснить, не родственник ли он Генриха, того самого...
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Зато наш Чайка весь в белом и ему плевать на всех Мюллеров Советской России..
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 08:50
Ну вот, прокурор тоже сгорел в огне трампиады!
detul 02 сентября 2018 | 09:02
Это он тогда врал, потому что голодный был, а сейчас покушал и не врет. чесслово. И адвокаты Попадопулоса знают, что говорил Сешнс в приватной беседе. ....
"Передайте Зинаиде Михайлoвне, что Розалия Францевна говорила Анне Иванне Капитолина Никифоровна дубленку предлагает, так что если...
― Я ничегo не мoгу передать Зинаиде Михайловне, oна уехала.
― Куда уехала?
― С любoвникoм на Кавказ." .... Вот такой попадопулос )))))
stebinmaku 02 сентября 2018 | 09:09
У Сешнса обсешнс..