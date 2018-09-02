Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы проходит сегодня в четырех десятках российских регионов
В Москве запланированы сразу несколько митингов. Также протестовать собираются в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах. Организаторами и участниками являются представители различных левых движений и профсоюзов. В КПРФ отмечали, что не удовлетворены теми корректировками, которые на днях предложил президент Владимир Путин и не намерены отказываться от протеста.
Комментарии4
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j_partizan 02 сентября 2018 | 09:02
Путин, присоединяйся к народу, хватит пахать как раб на галерах, пора на пенсию, заслужил.
cromwel 02 сентября 2018 | 09:10
А что это кпрф так озаботилась о пенсионерах? В этой партии миллионеры сидят, им на народ до лампочки.
venq 02 сентября 2018 | 09:14
это потому что система разрешения митингов непродуманная. по ней митинг нельзя отозвать даже после выступления Путина. за отзыв большой штраф будет.
ладно. теперь ничего не поделаешь. придется в старых лозунгах понезаметнее перемалевать "ПРОТИВ" на "ЗА". :D
niko1268 02 сентября 2018 | 09:24
Только об их проведении никто не знает)))) и поэтому придут 5 верных партийцев, хотя так оно и задумано, чтоб никто не знал об их проведении)))