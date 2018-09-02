В США сегодня пройдут похороны сенатора Джона Маккейна

Политик, боровшийся с онкологическим заболеванием, умер 25 августа в возрасте 81 года.

Америка прощалась с одним из самых знаменитых своих политиков на протяжении нескольких последних дней. Сначала гроб с телом Маккейна был выставлен в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе – именно этот штат представлял сенатор на протяжении десятков лет. Затем тело перевезли в Вашингтон – накануне в Кафедральном соборе столицы прошла национальная мемориальная служба. По просьбе самого покойного гроб нес, в том числе, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза. С надгробными речами выступили экс-президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Сами похороны пройдут сегодня в Аннаполисе, штат Мерилэнд. Закрытая поминальная служба состоится на территории Военно-морской академии, выпускником которой был Маккейн. Сенатор, служивший летчиком и попавший в плен во время войны во Вьетнаме, будет похоронен с воинскими почестями.

Нынешний президент США Дональд Трамп, который состоял с Маккейном в напряженных отношениях, не получил приглашения на прощание с сенатором.