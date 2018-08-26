Прощание с Иосифом Кобзоном должно начаться в Концертном зале им. П.И. Чайковского

Народный артист СССР и депутат Госдумы скончался в четверг на 81 году жизни после продолжительной болезни. Еще с вечера субботу в районе места прощания были усилены меры безопасности. Как передавал корреспондент «Эха», зал окружён решётками. Там дежурили машины военной полиции, скорой помощи, в холле установили сканеры. С девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто, предупредили в мэрии.