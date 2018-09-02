В музее-заповеднике «Можайское поле» сегодня произойдет главное событие международного военно-исторического фестиваля, посвященного 206-ой годовщине Бородинского сражения.

В масштабной реконструкции событий генерального сражения участвуют тысячи любителей истории из восьмидесяти городов России, а также члены клубов военно-исторической реконструкции стран ближнего и дальнего зарубежья.