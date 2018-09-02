В музее-заповеднике «Можайское поле» сегодня произойдет главное событие международного военно-исторического фестиваля
В музее-заповеднике «Можайское поле» сегодня произойдет главное событие международного военно-исторического фестиваля, посвященного 206-ой годовщине Бородинского сражения.
В масштабной реконструкции событий генерального сражения участвуют тысячи любителей истории из восьмидесяти городов России, а также члены клубов военно-исторической реконструкции стран ближнего и дальнего зарубежья.
Комментарии6
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compare 02 сентября 2018 | 08:17
как...и даже не смотря на "испарение" куриного генералиссимуса?...
vilingrad 02 сентября 2018 | 08:31
Эти реконструкторы, любители истории,..., потом всплывают во всяких зонах агрессии РФ и недореспубликах, путая мифы с реальностью. Что говорить, если "президент РФ" не понимает, что на самом деле происходит...
vezdehod 02 сентября 2018 | 09:22
Опять будут "бить" недобитых французов и так каждый год.
zztop1960 02 сентября 2018 | 08:40
90% россиян уверены , что на Бородинском поле Россия победила. На самом деле победили французы , а Кутузов сдал Москву. Московский градоначальник Ф. В. Ростопчин за несколько недель до сдачи города в письмах Багратиону и Балашову грозился при вступлении в него Наполеона обратить Москву в пепел. После войны Ростопчин переехал жить в Париж
venmud 02 сентября 2018 | 09:07
А реконструкция событий начала ВОВ когда будет?
tunis 02 сентября 2018 | 09:18
Для полноты картины, русские должны реконструировать свое героическое нападение на Иловайск, и показать русским детям, будущим русским карателям, как правильно прикрываться женщинами и детьми, как договориться про зелёный коридор и расстрелять раненых Градами, как кочевряжиться, скакать, кривляться, гоготать и выкрикивать анастамнет!! Атыдакажы!! Анидакажыш!! Гыгыгы!!
Ещё надо показать, как правильно организовать вооруженную банду и ходить тырить чужие нпз, обворовывать шахты и заводы, - вот что такое русская война нового типа.
А не замшелые потешные бои устраивать.