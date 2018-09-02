Суд в Петербурге арестовал четвертого подростка по делу о нападениях в Таврическом саду
15-летний житель города подозревается в грабеже магазина. Арестованный признал вину частично, от дачи показаний отказался, передает «Интерфакс». Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, был поставлен на учет в полиции.
В рамках расследования уже были арестованы трое 17-летних подростка. Они не признали вину. Само нападение на отдыхающих в Таврическом саду произошло в конце прошлой недели.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piterjanis 02 сентября 2018 | 08:25
онижедети(с)
zztop1960 02 сентября 2018 | 08:33
piterjanis: онижедети(с) , дети ватников, будущее России
j_partizan 02 сентября 2018 | 09:07
был поставлен на учет в полиции
_________
Что свидетельствует об неэффективности данной меры профилактики преступлений.
drillerthriller 02 сентября 2018 | 09:08
ОНИЖЕДЕТИ