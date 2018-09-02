Координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова в третий раз доставили из-под ареста в больницу
Ранее оппозиционер объявил голодовку. Удальцов протестует против решения суда, который арестовал его на 30 суток по делу о повторном нарушении порядка организации протестной акции. Как сказала «Интерфаксу» супруга координатора «Левого фронта» Анастасия Удальцова, сейчас ее муж лежит под капельницей, показатели здоровья у него плохие. Он выслушал требования прекратить голодовку, но ответил, что подумает.
Комментарии6
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alexey_x 02 сентября 2018 | 08:14
Свинота, даже отсидеть положенное мужества не хватает
buzukin1908 02 сентября 2018 | 08:21
Шо - таки пожрать по-человечески захотелось? А вот хрена! Сдохни, но держи фасон - но этот все равно будет грузинской дешевкой даже на том свете... Давай, давай, голодуй!
assaassin 02 сентября 2018 | 08:25
buzukin1908: ...этот все равно будет грузинской дешевкой даже на том свете...
Вы Сталина за дешовку принимаете? Надо же, новый бзик у либерасни.
assaassin 02 сентября 2018 | 08:23
Буржуазный режим издевается над своими истинными врагами, в то же время Лехе созданы все условия для комфортного отдыха в камере, как социально близкому.
Позор лицемерной буржуазной власти!
vezdehod 02 сентября 2018 | 09:19
assaassin:
Буржуазный режим издевается над своими истинными врагами, в то же время Лехе созданы все условия для комфортного отдыха в камере, как социально близкому.
Позор лицемерной буржуазной власти!
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А ты был у него в камере недоумок? На Понт наших вертухаев не возьмёшь и левак Удальцов прекрасно об этом знает - пусть голодает.
stoik33 02 сентября 2018 | 08:44
Мужественный человек с твердым характером. Жаль, что ему приходится идти на это. Но иначе не получается. ..