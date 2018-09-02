В десятках городов страны сегодня состоятся акции против пенсионной реформы
В Москве ожидаются шествие и митинг, организованные КПРФ, а также мероприятие справедливороссов на Суворовской площади.
Самым масштабным обещает стать московский митинг коммунистов на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова. Столичная мэрия согласовала его на 15 тысяч человек. Митинг Справедливой России, как полагают его заявители, может собрать до двух тысяч. Тема пенсионной реформы в Москве отчасти стала элементом предвыборной борьбы между Вадимом Куминым и Ильей Свиридовым. Тем не менее, у коммунистов акция будет носить действительно всероссийский характер – от Анадыря и Владивостока, Якутска и Хабаровска до Махачкалы, Симферополя и Архангельска. После обращения Путина, выступившего за повышение сроков выхода на пенсию с минимальными изменениями в сравнении с предложениями правительства, градус недовольства отнюдь не снизился. В некоторых из городов коммунисты пройдут шествиями «Позорный полк» и «Позорная рота» они пронесут по улицам портреты, поддержавших реформу. Один из инициаторов таких акций – Сергей Удальцов сейчас помещен под арест. Среди опубликованных коммунистами лозунгов, в основном те, в которых упомянуты Дмитрий Медведев и «Единая Россия». От прямой критики президента в КПРФ, видимо отказываются. Но все еще рассчитывают на то, что удастся согласовать референдум против пенсионной реформы.
Сбор участников московской акции КПРФ намечен на 11 утра, это метро Комсомольская. В полдень начнется шествие, спустя четверть часа после которого откроется митинг.
Комментарии12
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assaassin 02 сентября 2018 | 08:18
Я тоже против капитализма!
chapter_2 02 сентября 2018 | 08:21
В результате повышения пенсионного возраста до "60/65" к 2024 г. число лиц пенсионного возраста в России уменьшится приблизительно на 10 млн. человек, что составляет примерно четвёртую часть от всех лиц пенсионного возраста "55/60". То есть, если сейчас в 2018 г. пенсию по старости могут получать 37,0 млн. человек, то к 2024 г. таких лиц будет лишь около 27,0 млн. человек.
В результате жители страны будут получать в год на 8,5 трлн. рублей пенсионных доходов меньше, чем сейчас. Такова цена пенсионного вопроса.
Крах СССР доказал, что альтернативы капитализму нет!
assaassin 02 сентября 2018 | 08:34
chapter_2: Крах СССР доказал, что альтернативы капитализму нет!
Думаете оппы болотные этого не понимают, все коммунизма требуют, чтоб всем, мол?
j_partizan 02 сентября 2018 | 08:56
chapter_2:
При нынешних объёмах хищения госсобственности и госсредств, пополнять пенсионный фонд за счёт возраста выхода на пенсию - преступление.
Необходима национализация всех добывающих и перерабатывающих отраслей, а также признание незаконной приватизацию госсобственности.
Миллиарды, которыми владеют олигархи и крупные промышленники принадлежат сегодняшним пенсионерам.
vezdehod 02 сентября 2018 | 09:14
chapter_2:
Крах СССР доказал, что альтернативы капитализму нет!
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Так у власти тот, кто помог развалить СССР - поможет развалить и Россию
vilingrad 02 сентября 2018 | 08:22
Странные какие-то. Старший выступил, выписал слабительное. Какие акции- все ж хорошо?!
j_partizan 02 сентября 2018 | 08:23
Постепенно против действующего режима объединяется весь народ.
j_partizan 02 сентября 2018 | 08:33
Путин, присоединяйся к народу, хватит пахать как раб на галерах, пора на пенсию, заслужил.
lynat 02 сентября 2018 | 08:33
"ожидаются шествие и митинг" ))) Как стадо баранов. Эх... " Духа нет у вас быть свободными..." (с)
assaassin 02 сентября 2018 | 08:38
lynat: Духа нет у вас быть свободными..." (с)
Это да, покрышек не хватает...
j_partizan 02 сентября 2018 | 08:39
lynat:
Провокаторы тут как тут.
curious69_ 02 сентября 2018 | 08:43
Всегда был против коммунистов и сейчас особенно. Сволочи несознательные... Выступают против планов вождя, который в круглосуточном режиме , путём разворовывания страны своими дружбанами, заботится о том чтобы НАТОвские сапоги не топтали русскую землю.