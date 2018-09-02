В десятках городов страны сегодня состоятся акции против пенсионной реформы

В Москве ожидаются шествие и митинг, организованные КПРФ, а также мероприятие справедливороссов на Суворовской площади.

Самым масштабным обещает стать московский митинг коммунистов на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова. Столичная мэрия согласовала его на 15 тысяч человек. Митинг Справедливой России, как полагают его заявители, может собрать до двух тысяч. Тема пенсионной реформы в Москве отчасти стала элементом предвыборной борьбы между Вадимом Куминым и Ильей Свиридовым. Тем не менее, у коммунистов акция будет носить действительно всероссийский характер – от Анадыря и Владивостока, Якутска и Хабаровска до Махачкалы, Симферополя и Архангельска. После обращения Путина, выступившего за повышение сроков выхода на пенсию с минимальными изменениями в сравнении с предложениями правительства, градус недовольства отнюдь не снизился. В некоторых из городов коммунисты пройдут шествиями «Позорный полк» и «Позорная рота» они пронесут по улицам портреты, поддержавших реформу. Один из инициаторов таких акций – Сергей Удальцов сейчас помещен под арест. Среди опубликованных коммунистами лозунгов, в основном те, в которых упомянуты Дмитрий Медведев и «Единая Россия». От прямой критики президента в КПРФ, видимо отказываются. Но все еще рассчитывают на то, что удастся согласовать референдум против пенсионной реформы.

Сбор участников московской акции КПРФ намечен на 11 утра, это метро Комсомольская. В полдень начнется шествие, спустя четверть часа после которого откроется митинг.