Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

В матче третьего круга россиянка одержала победу над латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Теперь Шараповой предстоит матч с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Российская теннисистка в 12-й раз играет на Открытом чемпионате США. Она дважды доходила до полуфинала турнира и один раз становилась его победительницей. Открытый чемпионат США, заключительный в серии Большого шлема в этом сезоне, завершится 9 сентября.