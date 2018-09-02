Два инцидента с теплоходами произошли за сутки на Москве-реке
Накануне спасатели эвакуировали 113 человек после пожара на прогулочном судне. ЧП произошло в районе Бережковской набережной, передает ТАСС. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
В пятницу вечером в районе Андреевской набережной столкнулись катамаран «Снегири-2» и теплоход «Ривер Палас». Пострадали два человека, но от госпитализации они отказались. По данным правоохранительных органов, капитан катамарана был нетрезв.
Комментарии1
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sasass 02 сентября 2018 | 07:55
В России все горит при непробудной пьянки..