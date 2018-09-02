Два инцидента с теплоходами произошли за сутки на Москве-реке

Накануне спасатели эвакуировали 113 человек после пожара на прогулочном судне. ЧП произошло в районе Бережковской набережной, передает ТАСС. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

В пятницу вечером в районе Андреевской набережной столкнулись катамаран «Снегири-2» и теплоход «Ривер Палас». Пострадали два человека, но от госпитализации они отказались. По данным правоохранительных органов, капитан катамарана был нетрезв.