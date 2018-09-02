Автоконцерн Volkswagen подозревают в манипуляциях с данными о выхлопах теперь бензиновых двигателей

Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на материалы мюнхенской прокуратуры. Представитель концерна сказал изданию, что не комментирует текущее расследование.

В рамках скандала с дизельными двигателями компания была вынуждена отозвать почти полмиллиона машин Volkswagen и Audi, проданных в США за шесть лет. Кроме того ее оштрафовали более чем на 4 миллиарда долларов.