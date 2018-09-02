Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались добиться сотрудничества от миллиардера Олега Дерипаски
Как пишет The New York Times, представители ФБР и Минюста США несколько раз встречались с ним с 2014 по 2016 год. Взамен бизнесмену, в частности, обещали решить его проблемы с получением американской въездной визы. Его расспрашивали, в том числе, по делу о вмешательстве России в президентские выборы. По данным источников газеты, бизнесмен сообщил о происходящем российским властям.
В апреле этого года США внесли Дерипаску и ряд связанных с ним компаний, включая «Русал», в санкционные списки.
Комментарии3
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neyexo 02 сентября 2018 | 07:43
А по-моему, наоборот
moisha_pid 02 сентября 2018 | 07:43
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, при этом американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности".
Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.
При этом США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 миллионов граждан СССР.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180902/1527672513.html
j_partizan 02 сентября 2018 | 07:53
Стало быть владельцы предприятий, на которые не распространяются санкции, сотрудничают со спецслужбами США?