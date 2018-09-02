Япония подняла в воздух свои истребители из-за пролета российских самолетов
Военные сообщили о двух Ту-142 и одном Су-24. Они приближались к границам со стороны Японского моря, рассказали в Токио. Год назад истребители ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые провели тогда плановые полеты над Тихим океаном.
В российском Министерстве обороны подчеркивали, что полеты их самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 02 сентября 2018 | 07:37
японофошыстобандеровцы обнаглели! - тихокеанаш!!!