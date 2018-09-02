Сирийские военные опровергают сообщения о ракетном ударе по военной базе под Дамаском

Причиной взрывов, которые раздавались на складе боеприпасов в пригороде сирийской столицы, оказалось короткое замыкание, передает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники утверждал, что за атакой стоит Израиль. По сведениям «Аль-Джазиры», целью рейда стал научно-исследовательский центр в районе Джемрая. Несколько ракет были сбиты сирийскими ПВО, а другие разорвались на территории авиабазы Меззе, утверждал катарский телеканал.