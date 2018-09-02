Сирийские военные опровергают сообщения о ракетном ударе по военной базе под Дамаском
Причиной взрывов, которые раздавались на складе боеприпасов в пригороде сирийской столицы, оказалось короткое замыкание, передает агентство САНА со ссылкой на военный источник.
Ранее телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники утверждал, что за атакой стоит Израиль. По сведениям «Аль-Джазиры», целью рейда стал научно-исследовательский центр в районе Джемрая. Несколько ракет были сбиты сирийскими ПВО, а другие разорвались на территории авиабазы Меззе, утверждал катарский телеканал.
Комментарии2
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arye_11 02 сентября 2018 | 07:39
Да это уже как-то превращается в рядовое событие - иранские склады и базы на территории Сирии периодически взрываются от "короткого замыкания".
Вопрос в другом - почему молчат российские ПВО?
Где "лучшие в мире и не имеющие аналогов" системы С-300 и С-400???
venmud 02 сентября 2018 | 07:45
"причиной взрывов оказалось короткое замыкание"
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Сегодня это то же, как в больнице от сквозняка умереть. Окно закройте или аспирин примите.