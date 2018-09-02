Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Италии

Лучший результат на квалификации показал пилот Феррари Кими Райкконен, который и будет стартовать первым. Действующий чемпион Льюис Хэмилтон лишь третий, россиянин Сергей Сироткин будет стартовать с 12 позиции.

Финский пилот Феррари Кими Райкконен завоевал поул-позицию впервые с Гран-при Монако прошлого года. Он не только показал лучший результат на квалификации — он поставил абсолютный рекорд трассы. Так что его результат в Монце — почти сенсация. Вторым на стартовой прямой будет его коллега по Скудерии Себастьян Феттель. В «Феррари» теперь рассчитывают на победный дубль на «домашней гонке». Действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон лишь замыкает тройку лидеров. Следом за ним еще один пилот «Серебряных стрел» Валттери Боттас. Пилоты «Ред Бул» не смогли показать результата, который бы позволил им претендовать на подиум. Макс Ферстаппен квалифицировался пятым, а Даниэль Риккардо лишь 15-й, в том числе из-за штрафа за замену силовой установки. Россиянин Сергей Сироткин повторил свой лучший результат на квалификации и будет стартовать 12-м.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Сингапуре 16 сентября.