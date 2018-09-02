ЛДПР проводит сегодня митинг у посольства США в Москве
Организаторы хотят выразить протест против санкций в отношении российской промышленности, а также потребовать освобождения арестованных в Штатах россиян, — сказал «Эху» кандидат в мэры столицы от партии Михаил Дегтярев.
Акция ЛДПР начнется в полдень. Помимо выступления самого Дегтярева, там ожидается еще и речь лидера партии Владимира Жириновского.
Комментарии14
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opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 07:09
Санкции это же прекрасно для российской экономики! Или что -то изменилось в риторике воровской власти?
dorin1987 02 сентября 2018 | 07:43
opiatnovyi63: А антисанкции - манна небесная. А вообще волшебно, конечно, прекращать вести себя как мразь режим царька РФ они боятся требовать, а вот реакцию на мразотное поведение - это да, отмените. Двоемыслие РФ продолжает парад.
ed81 02 сентября 2018 | 07:12
Они еще обвинят США В ПЕНСИОНОЙ российской реформе -это очень верно!
unprejudiced 02 сентября 2018 | 07:17
Этим вообще должны заниматься профессиональные митинговальщики, то есть "правозащитники", только им до защиты прав обычных россиян как можно видеть дела нет никакого, только тех кто против России в интересах западных хозяев действуют
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 07:23
unprejudiced: Что вы , бедолага,хотели сказать?Можно на ломанном русском пояснить?
midnightblues 02 сентября 2018 | 07:52
opiatnovyi63: Не спал ольгинский-вот остатки извилины и поломались
cromwel 02 сентября 2018 | 07:18
Так если санкции на пользу, чего воду мутить? Наоборот, надо просить еще больше санкций, хороших и разных! Ща как рванем в экономике так, что маккейн в гробу перевернется!
dilevski1973 02 сентября 2018 | 07:18
Против пенсионной реформы митинг?
piter_ug 02 сентября 2018 | 07:22
Бесплатное выступление клоунов?
За что же такая милость Госдепу?
rihard 02 сентября 2018 | 07:24
В России свобода как в анекдоте, любой человек может выйти на площадь и сказать, что американский президент дурак.
trans 02 сентября 2018 | 07:24
Чего это ЛДПР заквакали? Все слышали как Путин говорил что санкции нам на пользу и никто не слышал чтобы он сказал что санкции нам во вред. Какая может быть отмена санкций, что за вредительство со стороны ЛДПР?!
gvzdk 02 сентября 2018 | 07:29
А что, в цирк их уже не пускают?
byaka50 02 сентября 2018 | 07:30
Сегодня по ящику будут показывать массовые протесты.
midnightblues 02 сентября 2018 | 07:45
Можно сделать вывод,что лдпр враги народа и должны быть расстреляны
Во первых,санкции только на пользу
а во вторых и в Россиии полно проституток типа бутиной
Наоборот-пусть сидят как можно дольше