ЛДПР проводит сегодня митинг у посольства США в Москве

Организаторы хотят выразить протест против санкций в отношении российской промышленности, а также потребовать освобождения арестованных в Штатах россиян, — сказал «Эху» кандидат в мэры столицы от партии Михаил Дегтярев.

Акция ЛДПР начнется в полдень. Помимо выступления самого Дегтярева, там ожидается еще и речь лидера партии Владимира Жириновского.