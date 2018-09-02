Митинги против пенсионной реформы пройдут сегодня в десятках российских регионов

Основным организатором акций стала компартия. Коммунистов не устраивает даже корректировка, о которой в обращении к россиянам говорил президент Владимир Путин, отметил в эфире «Эха» кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

Митинг компартии начнется в полдень на проспекте академика Сахарова. Свою акцию одновременно с коммунистами в Москве будут проводить и «Справедливая Россия». Их митинг согласован на Суворовской площади. В нем примет участие кандидат на пост мэра от «эсеров» Илья Свиридов.