Митинги против пенсионной реформы пройдут сегодня в десятках российских регионов
Основным организатором акций стала компартия. Коммунистов не устраивает даже корректировка, о которой в обращении к россиянам говорил президент Владимир Путин, отметил в эфире «Эха» кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.
Митинг компартии начнется в полдень на проспекте академика Сахарова. Свою акцию одновременно с коммунистами в Москве будут проводить и «Справедливая Россия». Их митинг согласован на Суворовской площади. В нем примет участие кандидат на пост мэра от «эсеров» Илья Свиридов.
Комментарии2
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j_partizan 02 сентября 2018 | 07:17
Наконец-то в России зародилась здоровая оппозиция действующей власти.
Антинародный режим не может быть вечным.
yralez 02 сентября 2018 | 07:31
Обьяснял им вождь, обьяснял, со слезой, душевно, проникновенно........что нельзя отымать хоть немножко у богатых.
Грабить можно только бедных.
А бедные так и не поняли..