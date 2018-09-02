Меры безопасности усилены у Концертного зала им. Чайковского в Москве
Это связано с подготовкой к церемонии прощания с Народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. С вечера субботы зал окружён решётками. Как передает корреспондент «Эха», там же стоят машины военной полиции, скорой помощи, в холле устанавливают сканеры. С девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто, предупредили в мэрии.
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном организована в Концертном зале имени П. Чайковского. Начнется она в 8 утра и продлится несколько часов. Такое раннее время выбрано из-за большого количества людей, которые хотят проститься с народным артистом, сказано на сайте Госдумы. Иосиф Кобзон был депутатом нижней палаты парламентов II—VII созывов, членом партии «Единая Россия». Церемонию посетят многие депутаты, не исключено, что приедет президент Владимир Путин. Певец долгие годы боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, в конце июля стало известно о его госпитализации. Однако вскоре народного артиста выписали для лечения дома.
Исполнитель песен «День победы», «А у нас во дворе», «Журавли», «Мгновенья» много гастролировал, участвовал почти во всех главных концертах, посвященных важным праздникам и датам. Иосиф Кобзон говорил, что в России нет почти ни одного города, который бы он не посетил с концертом. Репертуар артиста включал около 3 тысяч песен.
Похоронят Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище, рядом с матерью. Артист и депутат скончался в четверг на 81-м году жизни.
Комментарии4
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yralez 02 сентября 2018 | 07:28
Вождь обещал одну из своих личин прислать.
serge_moro 02 сентября 2018 | 07:34
yralez: Много общего конечно между Кобзоном и Синатрой. Оба были приближены к власти и мафии. Синатра ,когда умер в 1998 году ,он оставил примерно 500 миллионов долларов своим детям. Сегодня это примерно 1.5 миллиарда долларов.Кобзон,сам говорил,что по сравнению с Синатрой-я нищий. Возможно именно Синатра сыграл ключеаую роль Кобзона быть поближе к мафии и стать ее авторитетот. Для Кобзона по-видимому Синатра был кумиром и он пытался дотянуться до него в своей России. Синатру американцы ,любя называли Blue Eyes or Baby Blue Eyes.Кобзон же не был голубоглазым,как Синатра и его называли кто как , но часто Йосей. Кобзон был смелым и волевым человеком , который не раз рисковал своей жизнью,здоровьем ,давая концерты в Афганистане, Чечне, Чернобыле, Донбассе. А то что Кобзон вошел в Норд-Ост к террoристам ,никакой Синатра никогда бы такое не сделал. Кобзон мог ходить по лезвию бритвы ,играя со смертью,припеваючи своим бархатным баритоном.
В СССР рассказывали,что Кобзон будучи в Ялте , пел на открытой сцене и кто-то из слушателей между песнями выкрикнул пьяным голосом -ЖИД !!Кобзон не думая ни секунды повесил микрофон и быстро оказался рядом с пьяным верзилой и одним ударом пьяный антисемит оказался в нокауте..Затем он вернулся на сцену и как ни в чем не бывало продолжил свой концерт.
Ведь, Кобзон в юности занимался боксом и был чемпионом Днепропетровска и Украины среди юношей. Не уверен,что у Синатры был поставлен удар ,как у нашего Кобзона,но и Синатра был очень волевым и дерзким человеком.Синатру также кто-то оскорбил и назвал его-Грязным итальяшкой и этому человеку в дальнейшем сильно не поздоровилось
Кобзон ушел за Синатрой ровно через 20 лет , оставив в наследство сотни песен будущим поколениям россиян и возможность сравнивать этих двух великих певцов, которые до конца своих дней оставались авторитетами в шоу-бизнесе и у криминального мира
nns33 02 сентября 2018 | 07:35
Не понимаю,с чем связаны повышенные меры безопасности на церимонии прощания с И. Кобзоном. Приходят родные,друзья,почитатели таланта....
venmud 02 сентября 2018 | 07:53
Генеральная репетиция.