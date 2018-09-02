Памятник в честь советских футболистов, обыгравших немцев в 1943-м, и портретом Лионеля Месси установили на Кубани
Кроме того, во время открытия мемориала в селе Витязево выяснилось, что в тексте множество грамматических ошибок, а имена участников игры перепутаны, пишет «Комсомольская правда в Краснодаре». По словам инициатора установки, спонсор получил черновик текста, но решил, что это окончательный вариант. А появление портрета форварда «Барселоны» объясняют тем, что мастеру не было точно указано, какого именно футболиста нужно изобразить. Спустя некоторое время ошибки исправили, но портрет Месси остался. В турнире 1943 года участвовали три команды: сборная Германии, Румынии и местных жителей. В финале победила местная команда. Вскоре немцы были вынуждены отступить.
Комментарии10
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jacknichols 02 сентября 2018 | 06:45
Для полной картины осталось пригласить на открытие памятника Криштиану Роналду.
timwlad90 02 сентября 2018 | 07:31
jacknichols: Для полной картины осталось пригласить на открытие памятника Криштиану Роналду.
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Ну тогда уж лучше Диегу Марадону с его "божественной рукой".
buzukin1908 02 сентября 2018 | 07:14
Жива, жива легенда! Но... Каждый может найти этот материал о доблестных киевских футболистах.
"...Нас долго пытались убедить, что матч с фашистами — это акт сопротивления, даже подвиг. В советской версии случившегося (когда «приз» за победу — смерть) — конечно, да. Но в реальности, как мы видим, никакого сопротивления не было — была только забота о личном... не выживании даже, а благополучии. Играя против фашистов, футболисты «Старта» получали то, чего рядовые киевляне были лишены: бронь от угона в Германию, гарантированную (и увеличенную!) пайку, возможность поддерживать физическую форму.
Победы над немцами никакой угрозы футболистам не несли, поскольку были по-своему выгодны фашистской власти: они позволяли выпустить пар у населения и продемонстрировать своеобразное благородство германского духа... А главное — создавали ту самую иллюзию нормальной мирной жизни, ради которой футбол и был разрешён в оккупированном Киеве.
buzukin1908 02 сентября 2018 | 07:21
buzukin1908: В народе (особенно в среде фронтовиков) тоже далеко не все восторгались киевскими футболистами. Известный в СССР в послевоенные годы десятиборец Пётр Денисенко в беседе с уже упоминавшимся Георгием Кузьминым так выразил свое мнение по этому поводу: «Пока я и тысячи моих товарищей, голодные и холодные, мокли в грязных окопах под фашистскими пулями, где-то глубоко в гитлеровском тылу мои соотечественники, молодые и здоровые парни, гоняли мяч с теми, кто захватил нашу землю, пытается меня уничтожить и против кого я воюю в нечеловеческих условиях. Позвольте, как я должен относиться к подобному? Уж во всяком случае не рукоплескать!». На эти слова в общем-то нечего возразить.
Еще два любопытных факта о «спортсменах, боровшихся с фашизмом на футбольном поле». Два игрока «Старта», которые участвовали в матче «смерти», — Георгий Тимофеев и Лев Гундарев — в свободное от игры в футбол время работали... полицаями. За что после войны получили солидные тюремные сроки — 10 и 5 лет соответственно.
А ещё один участник легендарного матча — суперфорвард киевского «Динамо» Павел Комаров (35 голов в 92 встречах чемпионатов СССР) — ушёл вместе с немцами и, будучи неплохим инженером, работал в КБ Мессершмитта. После войны осел сначала в Париже, а потом уехал в Канаду. Такой вот патриот, блин..."
Скакуасы - они такие. Ну, кто помнит, как они испохабили во время майдана памятник великому Лобановскому? И какая же простая или непростая душа решила поставить памятник пристроившимся к хлебной пайке футболистам, по факту - дезертирам, готовым обниматься с фашистами? Ну што - долго этот памятник простоит? Или для самых непонятливых нужно его как доску Маннергейму коричневым раскрасить?
moisha_pid 02 сентября 2018 | 07:14
Чья бы корова мычала, а редакции ЭМ молчала, давно подтвердившей грамотность своего персонала на твёрдую двойку.
gregor 02 сентября 2018 | 07:28
Памятник в честь советских футболистов, обыгравших немцев в 1943-м, и портретом Лионеля Месси установили на Кубани
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Полный бред с портретом Месси .
Так же и с учебниками по Истории современной .
Скорей всего написано ;- Маршал Жуков ,прежде чем проводить военные операции во время ВОВ , ездил советоваться к Путину В.В. .
Так же и отношение Месси к памяти футбола в 1943 .
nns33 02 сентября 2018 | 07:43
gregor: В брежневские времена,писали,что именно к нему ездил Жуков,консультировался с "великим стратегом". Так что всё может быть.)))
gregor 02 сентября 2018 | 07:56
nns33:
Именно .
И так написаны все учебники истории России , во все времена . Подстраивают историю под действующего Правителя . Выпуск мемуаров Жукова при правлении Хрущёва , Жуков советовался только с Хрущёвым , при правлении Брежнева ,выпустили мемуары ,где Хрущёва уже не упоминают ,а советовался Жуков ,только с Брежневым . С Андроповым и Черненко советоваться Жукову не пришлось , не успел он , они все померли до выпусков мемуаров новых . Горбачёв и Ельцин были адекватные и историю не трогали и не переписывали под себя . А вот Путин уже всю историю покромсал .... под себя и под свою пропаганду . А там где пропаганда Истории нет априори .
Вот ,по привычке , лицемерия и невежества , всунули Месси в 1943 год . Хорошо ,что ещё тренером не сделали Путина .
sparky 02 сентября 2018 | 07:45
Месси не месси, а деньги освоены.
sparky 02 сентября 2018 | 07:55
sparky: Культур-мультур. Дважды дохтур пропаганды и небылиц министр Мединский должен одобрить.