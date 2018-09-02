Немецкая полиция задержала не менее 300 человек во время новых демонстраций в Хемнице
Немецкая полиция задержала не менее 300 человек во время новых демонстраций в Хемнице. Большинство из них пытались внедриться в группу сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в сообщении правоохранительных органов. По уточненным данным, в демонстрациях правых и их противников участвовали 9,5 тыс. Протесты в Хемнице на востоке ФРГ не стихают неделю. Они связаны с убийством мигрантами местного жителя.
Комментарии6
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porvana_v_klochya 02 сентября 2018 | 07:08
"Немецкая полиция задержала не менее 300 человек"... Кровавый режим, однако. Вот что значит несменяемость власти. Да, Эхонько? Где там твои ручные штатные авторы ( статеек и радиоэфиров ), так любящие порассуждать на подобные темы в российской интерпретации? Все эти шендеровичи, пархоменки, вишневские, невзоровы и прочие кацы-альбацы и орехи?
sekretniy_fizik 02 сентября 2018 | 07:26
porvana_v_klochya: Им ( эховским ) сейчас не до того. Они всей редакцией дружно скорбят по Маккейну. Статейки ему посвящают. Опросы проводят, согласно которым он, оказывается, был лучшим другом России, а вовсе не ее ярым противником и ненавистником-русофобом. А некий Кара-Мурза мл. даже отправился в штаты, чтобы труп Маккейна таскать. Короче, продолжают жить в своем параллельном иллюзорном мирке под названием "ЭМ".
krantic 02 сентября 2018 | 07:36
sekretniy_fizik:
А вашем, реальном мире, все здОрово? россия впереди планеты всей? неуклонно растет благосостояние россиян? ...
cromwel 02 сентября 2018 | 07:21
Что гансам неуютно стало жить с любимыми мигрантами. Поздновато опомнились.
len56 02 сентября 2018 | 07:25
Скоро вся Европа встанет на дыбы от этой инородной заразы.
Все мигранты должны вернутся в свои страны!
buzukin1908 02 сентября 2018 | 07:31
Главное - не мешать немцам почувствовать себя по отношению к черножопым террористам юберменшами снова - тогда тех придется выковыривать из мусорных контейнеров и отправлять баржами взад к папуасам в Африку через Атлантику - может, и доплывут. Вот тогда можно с ними будет разговаривать как со свободными белыми людьми, которые знают свое место после сорок пятого :)