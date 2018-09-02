Немецкая полиция задержала не менее 300 человек во время новых демонстраций в Хемнице. Большинство из них пытались внедриться в группу сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в сообщении правоохранительных органов. По уточненным данным, в демонстрациях правых и их противников участвовали 9,5 тыс. Протесты в Хемнице на востоке ФРГ не стихают неделю. Они связаны с убийством мигрантами местного жителя.