Сторонники объединения Молдавии с Румынией митингуют в Кишиневе
Сторонники объединения Молдавии с Румынией митингуют в Кишиневе. Несколько сотен остались на ночь в центре города. Накануне днем полиция не разрешила им проводить мирный протест на площади. Акция приурочена к столетию подписания Декларация об объединении двух государств. Администрация города полностью выключила уличное освещение в центре Кишинева, в том числе на центральной площади, передает ТАСС. Там дежурят усиленные наряды полиции. Некоторые стражи порядка вооружены карабинами.
Комментарии1
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cromwel 02 сентября 2018 | 07:23
Еще один союз нищебродов