Сторонники объединения Молдавии с Румынией митингуют в Кишиневе. Несколько сотен остались на ночь в центре города. Накануне днем полиция не разрешила им проводить мирный протест на площади. Акция приурочена к столетию подписания Декларация об объединении двух государств. Администрация города полностью выключила уличное освещение в центре Кишинева, в том числе на центральной площади, передает ТАСС. Там дежурят усиленные наряды полиции. Некоторые стражи порядка вооружены карабинами.