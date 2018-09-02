Власти США готовы увеличить поставки оружия Украине
Это потребуется, чтобы укрепить флот и ПВО страны, сказал в интервью The Guardian спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер. По его словам, украинским военным нужны поставки летального оружия, так как «в них стреляют». Вашингтон готов к переговорам с Киевом.
Россия считает, что такое решение приведет к эскалации конфликта в Донбассе.
Комментарии7
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banyi3 02 сентября 2018 | 06:48
Без иронии! Очень правильное решение! Ведь кто потом приберёт хохлов, тот долг и будет выплачивать)
trans 02 сентября 2018 | 06:56
banyi3: Так долг то у России.
tvitov66 02 сентября 2018 | 07:12
trans: у кого ствол толще - тому и должны! В амэрыкэ нонче клепает самые толстые стволы ... а вот боткеск говеный - СМ с причмоком на розовощекого 65-летнего малыша, 10 лет обещающего стабтлиность, по всем импортным телевизерам сверхдержавы, ибо плоские матрицы сверхдержава делает только в СИЗО, и только резиновыми демократизаторами по роже
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 07:33
tvitov66: Как будто Россия не поставляет оружие так называемым борцам за свободу части территорий Донецкой и Луганской областей! Причём, без всяких переговоров , тайком, как вор и разбойник...
trans 02 сентября 2018 | 06:56
И только поставка в Донбасс оружие Путиным несет региону мир и благоденствие!
j_partizan 02 сентября 2018 | 07:05
Политика США заключается в том, чтобы поддерживать антигосударственные силы в неподконтрольных им государствах и государственные структуры в подконтрольных им государствах, проводимая этими государствами политика не имеет при этом абсолютно никакого значения.
tararabumbia 02 сентября 2018 | 07:26
Дякуем за ржавые джавелины.