По делу о гибели главы самопровозглашенной ДНР, по некоторым данным, задержаны 14 человек

Из них выбивают фиктивные показания, утверждает, со ссылкой на свои источники представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Сами сепаратисты накануне сообщали, что причастные к убийству Александра Захарченко находятся на территории, подконтрольной ДНР. Похороны лидера сепаратистов пройдут сегодня.