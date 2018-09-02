По делу о гибели главы самопровозглашенной ДНР, по некоторым данным, задержаны 14 человек
Из них выбивают фиктивные показания, утверждает, со ссылкой на свои источники представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
Сами сепаратисты накануне сообщали, что причастные к убийству Александра Захарченко находятся на территории, подконтрольной ДНР. Похороны лидера сепаратистов пройдут сегодня.
Комментарии3
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moisha_pid 02 сентября 2018 | 07:10
...фиктивные показания из своих личных источников ..
У Киева свои личные источники это подвалы СБУ, где действительно выбивают из людей показания в свою пользу бандиты от киевской власти. В том, что к убийству Захарченко приложена кровавая ручонка США сомневаться не приходится - всё под контролем финансиста США.
sparky 02 сентября 2018 | 07:38
moisha_pid: Не сомневайся, это марсиане. Их уже 14 поймали и еще наловят. Это они позарились на финансы Захарченко.
sergirusso 02 сентября 2018 | 07:32
Алладина из лампы уже не поймаешь - разбил он её и перестал быть рабом...