Похороны сенатора Джона Маккейна пройдут сегодня в Аннаполисе, штат Мэриленд

Церемония пройдет на кладбище Военно-морской академии, которую окончил политик. Накануне с Маккейном простились в вашингтонском кафедральном соборе. На церемонию пришли три бывших президента США. Один из них, Барак Обама, назвал Маккейна политиком, который всегда старался улучшить американское общество:

Как государственный деятель и патриот он воплощал собой лучшее, что есть в Америке. Нам с президентом Бушем посчастливилось оказаться среди тех людей, которые соревновались с Джоном на высших уровнях политики. Он делал нас лучше, как президентов. Он делал сенат лучше. Он делал всю страну лучше. Мы представляли разные американские политические традиции иво время моих президентских сроков Джон никогда не стеснялся сказать мне, если по его мнению я делал что-то не так. Это происходило примерно раз в день. В любом случае, несмотря на все наши различия, я никогда не скрывал, и, думаю, он это видел, что уже давно восхищаюсь этим человеком.

Джон Маккейн был главным соперником Обамы на президентских выборах 2008-ого года. Тогда за республиканца проголосовало почти 46 процентов избирателей.