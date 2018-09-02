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Эксклюзив Эха 06:00, 02 сентября 2018

Меры безопасности усилены у Концертного зала им. Чайковского

Сегодня здесь пройдет прощание с Народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. С вечера субботы зал окружён решётками. Как передает корреспондент «Эха», там же стоят машины военной полиции, скорой помощи, в холле устанавливают сканеры. С девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто, предупредили в мэрии. Как правило, такие меры безопасности принимают в ожидании первых лиц государства. Прощание начнется с восьми утра. Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.

Комментарии

4

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morshoff 02 сентября 2018 | 06:34

САМ приедет ? Тогда будем болеть за него . Кулаки держать будем . Чтобы именно он венок поймал .

slovoidelo199 02 сентября 2018 | 06:51

Группа Пусси Райт просто обязана посеть 2 сентября Концертный зал им. Чайковского и дать там концерт из своих песен и песен что исполнял усопший.
А потом всем вместе посмотреть : будет ли Кобзон переворачиваться в гробу? Или будет подпевать?

severnaj 02 сентября 2018 | 06:58

Братков понаедет на Лексусах видимо-невидимо, наверное.

cromwel 02 сентября 2018 | 07:27

Похороны криминального авторитета

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