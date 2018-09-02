Школьник пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»
Это произошло накануне в Сочи, когда президент общался с победителями международных олимпиад и их наставниками, а также посещал образовательный центр «Сириус». На ученика, который стоит на фотографии с главой государства в футболке оппозиционера, обратил внимание консультант Фонда борьбы с коррупцией. Снимок есть в фотобанке агентства ТАСС, а также на сайте Кремля. Полностью надпись на футболке не видно, можно заметить последние буквы фамилии Навального и первые цифры.
Комментарии5
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banyi3 02 сентября 2018 | 06:29
Может надпись не навальный, а анальный была? )))
piter_ug 02 сентября 2018 | 06:33
А в майках с надписью путин не было никого............
spacian 02 сентября 2018 | 06:35
Молодец, пацан! Урок всем холуям от свободного человека.
russky77 02 сентября 2018 | 07:07
Всё нормально. Половина ФСОшников читать не умеют
alexey65 02 сентября 2018 | 07:49
Теперь смену ФСО расстреляют, а руководителя службы уволят.