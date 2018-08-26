Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в российских регионах

Акции заявлены в более ста городах. Организаторами выступают различные левые политические силы, а также профсоюзы. В том числе часть митингов готовит КПРФ. Пенсионная реформа ставит под угрозу будущее России, уверен лидер партии Геннадий Зюганов.

Митинги согласованы. В Москве акция начнется в 12 часов дня на проспекте Академика Сахарова. Также свою акцию в это время проводит «Справедливая Россия» на Суворовской площади.

Уличные акции против повышения пенсионного возраста не смогут повлиять на ситуацию, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Выступление Владимира Путина с планами корректировки на днях поставила для власти точку в этом вопросе, пояснил «Эху» эксперт.

Для изменения ситуации, добавил Макаркин, противникам пенсионного возраста нужно было выступать единым фронтом, как в 2011-ом году, а не небольшими кучками в разные даты, как это сделано сейчас.