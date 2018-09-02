Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский выступил на Венецианском кинофестивале в поддержку Олега Сенцова

Обладатель премий «Ника» и «Триумф» пришел на пресс-конференцию по случаю премьеры своего фильма «Акварелла» в футболке с цифрами «111». Косаковский напомнил, что столько дней держит голодовку украинский режиссер. Документалист подчеркнул, что это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги. Олег Сенцов требует от российских властей освободить граждан Украины, которые находятся в российских колониях и СИЗО по политическим мотивам. Для себя он освобождения не добивается.