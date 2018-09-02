Власти США готовы увеличить поставки оружия Украине
Это потребуется, чтобы укрепить флот и ПВО страны, сказал в интервью The Guardian спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер. По его словам, украинским военным нужны поставки летального оружия, так как «в них стреляют». Вашингтон готов к переговорам с Киевом. Россия считает, что такое решение приведет к эскалации конфликта в Донбассе.
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 02 сентября 2018 | 04:18
" Россия считает, что такое решение приведет к эскалации конфликта в Донбассе. "
а вот тут "путин-это-россия" верю - пошлёт армию "ихтамнетов" - и будет всем эскалация конфликта
trans 02 сентября 2018 | 04:21
А путинская поставка оружия конечно же привела к миру и процветанию на Донбассе...
minerr 02 сентября 2018 | 04:31
Молодец Волкер, если уж воевать то до последнего украинца, а то их ещё очень много осталось.
trans 02 сентября 2018 | 04:35
minerr: Ты съезди на Дальний Восток и в Восточную Сибирь русских посчитать. В Москве надеюсь уже пересчитал.
salut__521 02 сентября 2018 | 04:38
А гонять по ночам туда-сюда колонны камазов с оружием - это значит деэскалация? Ну-ну, Россия, ну-ну...