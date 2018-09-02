Власти США готовы увеличить поставки оружия Украине

Это потребуется, чтобы укрепить флот и ПВО страны, сказал в интервью The Guardian спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер. По его словам, украинским военным нужны поставки летального оружия, так как «в них стреляют». Вашингтон готов к переговорам с Киевом. Россия считает, что такое решение приведет к эскалации конфликта в Донбассе.