По делу о гибели главы самопровозглашенной ДНР, по некоторым данным, задержаны 14 человек
Из них выбивают фиктивные показания, утверждает, со ссылкой на свои источники представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
Сами сепаратисты накануне сообщали, что причастные к убийству Александра Захарченко находятся на территории, подконтрольной ДНР. Похороны лидера сепаратистов пройдут сегодня.
Комментарии5
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dwon 02 сентября 2018 | 04:11
Выбиваются показания? Ну да украинские источники они говорят только правду и ничего кроме правды. А у сами то они не выбивают показания, ибо ангелы небесные.
gs1112 02 сентября 2018 | 04:32
dwon: Каждый раз, буквально через день после ликвидации Гиви, Мотороллы тот же Захарченко громогласно заявлял дело раскрыто, ДРГ задержано. Ну и где сейчас эти задержанные. Новая власть превзошла Захарченко. Уже через 20 минут ДРГ было задержано. Будь уверен, задержали бы тебя и через 20 минут и ты бы у них признался и в убийстве Захарченко, и Гиви и Мотороллы и покушении на Ленина и Кирова.
severino 02 сентября 2018 | 04:22
А что ещё может сказать омбудсмен Украины? Работа такая. Странно, что это публикует Эхо Москвы.
yralez 02 сентября 2018 | 04:40
Такое количество говорит, что взяты все наобум.
Ну а признания чекисты умели выбивать.
davi__koloradov 02 сентября 2018 | 04:52
лугандоны "на подвал" пыточный посадят - на маму родную показания дашь.