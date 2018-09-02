Группа U2 отменила концерт в Берлине

Солист коллектива Боно потерял голос на субботнем выступлении, сообщается на сайте группы. Пока точно не известно, что произошло, Боно консультируется с медиками. На любительских видеозаписях, которые были опубликованы зрителями, слышно, как музыкант жалуется на проблемы с голосом и просит выключить дым-машины на сцене, передает РИА Новости. U2 гастролирует по Европе с новым туром. Ближайшие концерты намечены на 4 и 5 сентября в Кельне, вслед за этим группа должна отправиться в Париж.