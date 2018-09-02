Суд в Петербурге арестовал четвертого подростка по делу о нападениях в Таврическом саду

15-летний житель города подозревается в грабеже магазина. Арестованный признал вину частично, от дачи показаний отказался, передает «Интерфакс». Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, был поставлен на учет в полиции. В рамках расследования уже были арестованы трое 17-летних подростка. Они не признали вину. Само нападение на отдыхающих в Таврическом саду произошло в конце прошлой недели.