Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались добиться сотрудничества от миллиардера Олега Дерипаски

Как пишет The New York Times, представители ФБР и Минюста США несколько раз встречались с ним с 2014 по 2016 год. Взамен бизнесмену, в частности, обещали решить его проблемы с получением американской въездной визы. Его расспрашивали, в том числе, по делу о вмешательстве России в президентские выборы. По данным источников газеты, бизнесмен сообщил о происходящем российским властям. В апреле этого года США внесли Дерипаску и ряд связанных с ним компаний, включая «Русал», в санкционные списки.