Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы проходит сегодня в четырех десятках российских регионов

В Москве запланированы сразу несколько митингов. Также протестовать собираются в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах. Организаторами и участниками являются представители различных левых движений и профсоюзов. В КПРФ отмечали, что не удовлетворены теми корректировками, которые на днях предложил президент Владимир Путин и не намерены отказываться от протеста.