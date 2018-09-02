Школьник пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»
Это произошло накануне в Сочи, когда президент общался с победителями международных олимпиад и их наставниками, а также посещал образовательный центр «Сириус». На ученика, который стоит на фотографии с главой государства в футболке оппозиционера, обратил внимание консультант Фонда борьбы с коррупцией. Снимок есть в фотобанке агентства ТАСС, а также на сайте Кремля. Полностью надпись на футболке не видно, можно заметить последние буквы фамилии Навального и первые цифры.
Комментарии4
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dvdd 02 сентября 2018 | 02:49
Тот случай, когда у мальчика смелости больше, чем у мужчин половины России.
vla7815 02 сентября 2018 | 03:12
dvdd: Я думаю, что у выше обозначенных мужчин еще и IQ гораздо меньше.
vot_eto_da 02 сентября 2018 | 02:59
Есть школьники в русских селеньях...
i_one_off 02 сентября 2018 | 03:07
Хороший мальчик.
И в пупок не поцеловать и нафиг не послать перед камерами.
Но и Президент молодцом, всё стерпел и виду не подал.