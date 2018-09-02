Школьник пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»

Это произошло накануне в Сочи, когда президент общался с победителями международных олимпиад и их наставниками, а также посещал образовательный центр «Сириус». На ученика, который стоит на фотографии с главой государства в футболке оппозиционера, обратил внимание консультант Фонда борьбы с коррупцией. Снимок есть в фотобанке агентства ТАСС, а также на сайте Кремля. Полностью надпись на футболке не видно, можно заметить последние буквы фамилии Навального и первые цифры.