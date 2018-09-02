Координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова в третий раз доставили из-под ареста в больницу
Ранее оппозиционер объявил голодовку. Удальцов протестует против решения суда, который арестовал его на 30 суток по делу о повторном нарушении порядка организации протестной акции. Как сказала «Интерфаксу» супруга координатора «Левого фронта» Анастасия Удальцова, сейчас ее муж лежит под капельницей, показатели здоровья у него плохие. Он выслушал требования прекратить голодовку, но ответил, что подумает.
Комментарии1
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andrang2 02 сентября 2018 | 02:31
"Доставили в больницу"
Ах у дуба
Ах у ели
Вы думаете что пишите?
Говнецом попахивает.