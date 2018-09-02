Меры безопасности усилены у Концертного зала им. Чайковского

Сегодня здесь пройдет прощание с Народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. С вечера субботы зал окружён решётками. Как передает корреспондент «Эха», там же стоят машины военной полиции, скорой помощи, в холле устанавливают сканеры. С девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто, предупредили в мэрии. Как правило, такие меры безопасности принимают в ожидании первых лиц государства. Прощание начнется с восьми утра. Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.