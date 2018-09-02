Серия взрывов прогремела в районе военной авиабазы Меззе близ Дамаска
Она находится под контролем правительственных сил. Официально эту информацию власти пока не комментировали. Источник РИА Новости в спецслужбах утверждает, что сирийские ПВО отразили удары по пригороду Дамаска. По данным телеканала «Аль-Маядин», ракетные удары по базе нанесли ВВС Израиля. Военный источник сирийского агентства САНА утверждает, что никакого ракетного удара не было. На складе боеприпасов в пригороде Дамаска произошло короткое замыкание, что привело к взрывам, дал понять собеседник агентства.
Комментарии1
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nepeanois 02 сентября 2018 | 02:18
"дал понять собеседник агентства"
молодой человек жестами показал, что его зовут хуан