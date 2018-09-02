Памятник в честь советских футболистов, обыгравших немцев в 1943-м, и портретом Лионеля Месси установили на Кубани
Кроме того, во время открытия мемориала в селе Витязево выяснилось, что в тексте множество грамматических ошибок, а имена участников игры перепутаны, пишет «Комсомольская правда в Краснодаре». По словам инициатора установки, спонсор получил черновик текста, но решил, что это окончательный вариант. А появление портрета форварда «Барселоны» объясняют тем, что мастеру не было точно указано, какого именно футболиста нужно изобразить. Спустя некоторое время ошибки исправили, но портрет Месси остался. В турнире 1943 года участвовали три команды: сборная Германии, Румынии и местных жителей. В финале победила местная команда. Вскоре немцы были вынуждены отступить.
Комментарии3
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timber_head 02 сентября 2018 | 01:17
Когда и память показная, и гордость показная, и скорбь показная - вот такие "памятники" и получаются. А также плакаты, открытки и грамоты к Дню Победы с изображением победоносно движущихся "тигров".
kaputvsemu 02 сентября 2018 | 01:24
А всё потому, что скульптор монумента проигнорировал гениально найденный его якутским коллегой пластичный материал из отходов жизнедеятельности. Благодаря которому можно быстро и дёшево перелицевать монумент, исправить ошибки и восстановить части, украденные туристами на память.
timber_head 02 сентября 2018 | 01:48
kaputvsemu: Не думаю, что это тема для стеба и что я знаю точно: в советские времена скульптор, если бы ему заказали подобный памятник (пусть и локальный для одного села), перевернул бы все архивы, связанные с человеком или событием и нашел бы и описание, и фотографии. И у него даже мысли бы не возникло, что кто-то ему должен, в данном случае, "сказать", с кого лепить. И не было бы ни орфографических ошибок, ни испанских футболистов - 100%. ПРичем даже не потому что боялся бы за последствия, а потому что уважал себя и свою работу. А это все - показатель уровня культуры и халтуры Скрепоносного Народа. А чё? Делается же для такого же скрепоносного пипла, который схавает, что дадут. ВОт блоггеры, сволочи, малину портят. То тигр найдут на поздравлении ветеранов, то штурмгевер на памятнике Калашникову... А тут ещё, выясняется, что они и футболистов в лицо знают...