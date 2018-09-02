Памятник в честь советских футболистов, обыгравших немцев в 1943-м, и портретом Лионеля Месси установили на Кубани

Кроме того, во время открытия мемориала в селе Витязево выяснилось, что в тексте множество грамматических ошибок, а имена участников игры перепутаны, пишет «Комсомольская правда в Краснодаре». По словам инициатора установки, спонсор получил черновик текста, но решил, что это окончательный вариант. А появление портрета форварда «Барселоны» объясняют тем, что мастеру не было точно указано, какого именно футболиста нужно изобразить. Спустя некоторое время ошибки исправили, но портрет Месси остался. В турнире 1943 года участвовали три команды: сборная Германии, Румынии и местных жителей. В финале победила местная команда. Вскоре немцы были вынуждены отступить.