Япония подняла в воздух свои истребители из-за пролета российских самолетов

Военные сообщили о двух Ту-142 и одном Су-24. Они приближались к границам со стороны Японского моря, рассказали в Токио. Год назад истребители ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые провели тогда плановые полеты над Тихим океаном. В российском Министерстве обороны подчеркивали, что полеты их самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.