В Киеве к 4,5 годам лишения свободы приговорили обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко

Решение по делу исполнительного директора украинско-немецкого предприятия «Шмайсер» Бориса Германа вынес Голосеевский районный суд украинской столицы. Сам обвиняемый пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину. Как сообщили в Службе безопасности Украины, осужденный продолжает сотрудничать со следствием. Утверждается, что бизнесмен получал из России деньги и указания по подготовке убийств, беспорядков и терактов на Украине.

В конце мая СБУ имитировала убийство Аркадия Бабченко в Киеве, и объяснила это необходимостью раскрыть террористическую сеть.