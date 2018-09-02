Новые акции протеста прошли в Хемнице на востоке Германии

В город, где по делу об убийстве 35-летнего жителя задержаны выходцы из Сирии и Ирака, приехали как правые радикалы, так и их противники. В общей сложности накануне на улицы вышли более 8 тысяч человек, передает полиция. Участники акции против политики по беженцам несли плакаты с предполагаемыми жертвами преступлений мигрантов. На митинг против враждебности по отношению к иностранцам вышла мэр Хемница Барбара Людвиг. В ходе стычек пострадали не менее 11 человек, передает ТАСС. Протесты в Хемнице не прекращаются почти неделю.