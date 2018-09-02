Власти Дании арестовали судно, на борту которого находятся два десятка россиян
Балкер Novaya Zemlya принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Как рассказали РИА Новости в российском профсоюзе моряков, это не первое судно компании, арестованное за границей. С середины июля у берегов Испании стоит сухогруз Zapolyarye. Экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. Судно Pomorye с мая не может покинуть Новый Орлеан в США. В плачевном положении по вине судовладельца в разных портах находятся, по меньшей мере, 80 российских моряков, говорят в профсоюзе.
Комментарии3
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chernyij 02 сентября 2018 | 01:41
Может хоть кто-то спасёт своих и потом повторит и может повторит?
elixer 02 сентября 2018 | 01:42
Казалось бы причем здесь Путин? А именно из-за санкций против Путина моряки попали в беду! Долой тирана!
hrenvam 02 сентября 2018 | 01:47
Рыбка вроде тоже...