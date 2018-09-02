Митинги, пикеты и шествия против пенсионной реформы пройдут сегодня в российских городах

В Москве запланированы сразу несколько акций. Коммунисты смогли согласовать митинг на проспекте Сахарова. Количество участников – до 15 тысяч человек. Сбор запланирован на 11 утра. В полдень на Суворовской площади своих сторонников собирает против пенсионной реформы «Справедливая Россия». Всего же протестные выступления ожидаются в 40 регионах.