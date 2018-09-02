На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался молодой человек в футболке «Навальный 2018»

На это обратили внимание в ФБК. Фотография опубликована на сайте Кремля. Снимок также попал в фотобазу ТАСС. Накануне президент в образовательном центре «Сириус» встречался с победителями международных школьных олимпиад и сфотографировался с участниками. Как отмечает «Дождь», футболка «с Навальным» легко узнаваема, т.к. ее можно свободно приобрести в интернете.