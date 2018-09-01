В Донецке сегодня пройдет прощание с убитым в результате теракта главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко

Церемония состоится в Донецком театре оперы и балета, начало запланировано на 9 утра. По завершении состоятся похороны бывшего руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики. Это ранее подтвердил пришедший на смену Захарченко Дмитрий Трапезников. Прощание может собрать тысячи людей, как это было и после убийства полевых командиров с позывными «Моторола» и «Гиви». Между тем, на украинских ресурсах сообщается, что в Донецкой области работников бюджетной сферы в приказном порядке обязывают быть с семьями на похоронах Захарченко. Во всяком случае, об этом со ссылкой на сотрудников школ Макеевки и Донецка, писал сайт Укринформ. Напомним, Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре столицы Донбасса.

В кругу сепаратистов заявили, что задержали подозреваемых, объявив их «украинскими диверсантами».