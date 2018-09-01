Сепаратисты в Донецке «выбивают» показания из задержанных после убийства лидера «ДНР» Александра Захарченко...

Во всяком случае, так утверждает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его данным, на которые ссылается радио «Свобода», всего задержано 14 человек. Четверо из них, как утверждают российские СМИ, признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «Но это фейк» — пишет Лисянский. Ранее представители самопровозглашенной республики заявили, что задержанные были связаны с украинскими спецслужбами. В СБУ эти обвинения отвергают. Похороны Захарченко пройдут 2 сентября.