Сепаратисты в Донецке «выбивают» показания из задержанных после убийства лидера «ДНР» Александра Захарченко
Во всяком случае, так утверждает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его данным, на которые ссылается радио «Свобода», всего задержано 14 человек. Четверо из них, как утверждают российские СМИ, признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «Но это фейк» — пишет Лисянский. Ранее представители самопровозглашенной республики заявили, что задержанные были связаны с украинскими спецслужбами. В СБУ эти обвинения отвергают. Похороны Захарченко пройдут 2 сентября.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 00:15
Сепаратисты в Донецке «выбивают» показания из задержанных после убийства лидера «ДНР» Александра Захарченко...
С террористами никто не церемонится.
oldpartizan 02 сентября 2018 | 00:21
patrikk_1: это ты про захара куриного?
davi__koloradov 02 сентября 2018 | 00:20
Как в старом анекдоте, 30 человек уже сознались, а трубку Сталин потом нашел.